Türkiye dünya lideri oldu. Bilin bakalım hangi alanda?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da üyesi olduğu Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), 58 ülkede 2021-2022 son çeyrekler arasında konut fiyatlarında yaşanan yıllık artış oranlarını açıkladı.

Küresel konut fiyatları, 2021’in son çeyreği ve 2022’nin son çeyreği arasında yıllık bazda ortalama yüzde 6 artarken, Türkiye’de konut fiyatlarında yaşanan artış oranının diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek olması dikkat çekiyor.

Türkiye, enflasyonun da etkisiyle konut fiyatlarında yaşanan yüzde 51’lik reel artış ve yüzde 168’lik nominal artışla dünyada konut fiyatları en çok artan ülke oldu.

BIS verilerin elde edilen bilgiye göre, konut fiyatları pandemi öncesi döneme göre yüzde 7 zamlanırken, 2022’nin son çeyreğinden itibaren 58 ülkeden yalnızca 14’ünde konut fiyatlarında reel artış yaşanmaya devam etti.

REEL ARTIŞTA YÜZDE 51’LE TÜRKİYE İLK SIRADA

BIS verilerindeki ülkelerin yaklaşık dörtte üçü, 2022’nin dördüncü çeyreği itibarıyla negatif konut fiyatı artışı yaşadı.

Yıllık reel konut fiyatları 58 ülkeden 42’sinde düşerken, 14’ünde artış yaşandı. ABD’de ise reel konut fiyatlarında değişim yaşanmadı.

Yıllık reel artışın yaşandığı 14 ülke arasında Türkiye’de yaşanan artışın diğer ülkelerden oldukça fazla olması dikkat çekti. Reel artış oranı yüzde 5’i geçen ülke sayısı ise yalnızca 5 oldu.

Türkiye yüzde 51 ile en çok artışın yaşandığı ülke olurken, İsrail yüzde 11 ile ikinci, İzlanda yüzde 9,9’la üçüncü, Rusya 9,7 ile dördüncü ve Sırbistan yüzde 7 ile beşinci sırada yer aldı.

MERKEZ SON VERİSİNDE REEL ARTIŞ YÜZDE 55,4 DEDİ

Merkez Bankası tarafından son paylaşılan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2023 Mart ayı verilerine göre konut fiyatları endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,8 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 55,4 oranında artış gösterdi.

Konut fiyatları şubatta yüzde 141,5, ocakta yüzde 153,1 artmıştı. Böylece konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama mart ayında da sürmüş oldu.

Verilere göre, Türkiye'de bir konutun metrekare fiyatı 21 bin 777 TL olurken 100 metrekarelik bir konutun fiyatı 2 milyon 177 bin 700 TL oldu.