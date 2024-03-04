Ev almak isteyenlere 2 Milyon TL'lik kredi. Banka kesenin ağzını açtı

Kaynak: paradurumu
Ev almak isteyenlere 2 Milyon TL'lik kredi. Banka kesenin ağzını açtı
Halkbank, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara kredi desteği yapacağını açıkladı. Peki krediye başvuru yapmak için şartlar neler? İşte detaylar...

Halkbank ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 2 Milyon TL’lik konut kredisi desteği yapacağını duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştirecek kredinin yakın zamanda taksit planları açıklanacak. Vatandaşlar açıklanan aylık taksit planları sayesinde ihtiyaçlarına uygun krediyi seçebilecek.

Enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle artan kira maliyetlerinin ardından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Halkbank “Hesaplı Evim Konut Kredisi” programıyla devreye giriyor ve uygun imkanlarla sunulan kredilerle birlikte vatandaşlar ev sahibi olabiliyor.

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120 AY VADEDE AYLIK 76.683,16 TL TAKSİT ÖDENEBİLECEK

Halkbank’tan 2 milyon TL konut kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar, 120 ay vadede aylık 76.683,16 TL taksit ödeyebilecek. %3,79 faiz oranıyla birlikte toplam geri ödeme tutarı 9.201.979,20 TL’yi buluyor.

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN CAZİP TEKLİFİ

Halkbank, daha ucuz kredi miktarı arayan vatandaşlara ise 1 milyon TL’lik konut kredisi vereceğini duyurdu. 120 ay vadeli kredi kullanan vatandaşlar, yüzde 3,79 faiz oranıyla toplam 4.600.989,60 TL geri ödeme ile aylık 38.341,58 TL gibi düşük taksit imkanları ile ödeme noktasında sorun yaşamadan bu krediyi kullanabilecekler.

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