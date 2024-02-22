Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon lira oldu

Kaynak: AA
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 43 milyar 179 milyon lira arttı. 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liraya ulaştı. yükseldi. BDDK kayıtlarına göre tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 539 milyar lira seviyesinde

BDDK'nın yayınladığı haftalık bültene göre bankacılık sektörünün kredi hacmi 16 Şubat itibarıyla 43 milyar 179 milyon lira artış gösterek, 12 trilyon 52 milyar 166 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bu hafta artış gösterdi. BDDK verilerine göre toplam mevduat 15 trilyon 78 milyar 187 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 539 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredileri 16 Şubat haftasında düşüş gösterdi. 308 milyon lira azalış gösteren tüketici krediler 1 trilyon 538 milyar 686 milyon liraya geriledi. Tüketici kredilerinin dağılımına gelince, bu kredilerin 436 milyar 892 milyon lirası konut, 92 milyar 890 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 8 milyar 903 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

BİREYSEL KREDİ BORÇLARI AZALDI

Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında da bu hafta düşüş kaydedildi. BDDK verilerine bu düşüş yüzde 0,5 azalışla 1 trilyon 244 milyar 733 milyon liraya geriledi.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankaların takipteki alacakları da 16 şubat haftasında düşüş yaşandı. 16 Şubat haftasında önceki haftaya göre alacaklar 301 milyon lira azalış gösterdi. Alacaklar 196 Milyar 754 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 16 milyar 574 milyon lira artarak 2 trilyon 635 milyar 725 milyon lira oldu.

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