Kredi kartlarında tüm limitler yeniden düzenlenecek. Bankaların atacağı adım belli oldu

Kaynak: HALK TV
Kredi kartlarında tüm limitler yeniden düzenlenecek. Bankaların atacağı adım belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde kredi kartlarında kısıtlayıcı kararlar alınacağını duyurmuştu. Atılacak ilk adım ortaya çıkarken, bankaların kart limitlerinde yapacağı değişikliğin detayları ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB'nin 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısında yaptığı açıklamalar ile kredili ürün kullanımına ve kredi kartlarına yönelik kısıtlamaların geleceğini duyurmuştu.

Karahan'ın açıklamalarından sonra bankalar, kredi kartlarının limitlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

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Türkiye'de asgari ücret kazanan birçok insanın bile 150 bin lirayı geçen kart limitlerine ulaşmış olması, yanlış finansal işlemlerde batmayı ve çok büyük bir borçla karşı karşıya kalınmayı kaçınılmaz hale getiriyor.

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BANKALAR LİMİTLERİ DÜŞÜRECEK

Ekonomideki tüketim alışkanlıkları için de oldukça sıkıntılı bir durum haline gelen bu uygulama, bankalara gönderilen talimatlar ile kısıtlanacak. Aylık gelirinin 4 katı üzerinde limit verilen kartların limitlerinin düşürülmesi ve bankaların kredi kartı limitlerini incelerken daha sıkı incelemeler yapacağı bildirildi.

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