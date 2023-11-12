Ev değil kamyonet. Tam 4 kat çıktı

Antalya’da aşırı yük yüklenen kamyonet görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin yüksekliğinin 4 katı kadar yükle caddelerde seyreden kamyonet, virajlarda da devrilme tehlikesi yaşadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ev değil kamyonet. Tam 4 kat çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücüler tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Sürücü ismi öğrenilemeyen 07 MB 5913 plakalı kamyonet, aşırı yük yüklenip caddelerde ilerledi. Neredeyse kamyonetin 4 katı yükseklikte yükün bulunduğu kamyonet, virajlara girdiğinde yan yatarak devrilme tehlikesi de yaşadı.

“BU NASIL CESARET ARKADAŞ?”
Oldukça yüksekte bulunan yön levhaları ile trafik ışıklarına sıfır geçen kamyonet, caddedeki diğer sürücüleri de hayretler içerisinde bıraktı. Görüntüyü kaydeden bir sürücü, “İnanılır gibi değil, bu nasıl cesaret arkadaş. İnşallah devrilmez” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

9 BİN 535 TL CEZA UYGULANDI
Görüntüler üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler söz konusu kamyonetin sürücüsünü tespit etti. Ekipler sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, emniyet kemeri takmamaktan 436 TL, aşırı yük taşımadan dolayı da 909 TL olmak üzere toplam 9 bin 535 TL cezai işlem uyguladı.

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