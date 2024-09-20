Ev fiyatlarına fahiş zam yaptılar. Faiz indirimi sonrası fırsatçılara gün doğdu

Ziraat Bankası'nın konut kredi faizlerinde indirime gitmesinden sonra fırsatçılar harekete geçti.

Faiz indirimini fırsat gören emlakçılar, konut piyasasının canlanacağı beklentisinin ardından ilandaki evlerin fiyatlarına bir günde 1,7 milyona varan zamlar yaptılar.

Durumun fark edilmesi sonrası sosyal medyada tepkiler artarken, Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili devreye girdi.

1 MİLYON 750 BİN TL'LİK ZAMMA 100 BİN LİRA CEZA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Gürcan, bir günde ilan fiyatını 1 milyon 750 bin TL yükselten emlakçıya 100 bin TL ceza verildiğini duyurdu.

Güran, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir.

Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır."

ZİRAAT BANKASI FAİZİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Ziraat Bankası Konut Kredisi Ürün Paketinde faiz indirimine gitmişti.

Banka, 1-24 ay vade aralığında yüzde 3,09 faiz oranı, 25-36 ay vade aralığında yüzde 2,99 faiz oranı, 37-60 ay vade aralığında yüzde 2,89 faiz oranı, 61-120 ay vade aralığında yüzde 2,79 faiz oranı imkanı sunuyor.

Diğer bankalara bakıldığında konut kredisinde en uygun zam oranı yüzde 3 seviyesinden başlıyor yüzde 6,99 seviyesine kadar çıkıyor.

Mevcut kredi faizleri ile konut almak isteyen bir vatandaş 1 milyon kredi çektiğinde yaklaşık 3,5 milyon kredi ödemesi yapıyor. Yani 1 ev kendine alan vatandaş 2,5 ev de bankaya alıyor. Diğer yandan ev kredisi kullanabilmek için satış fiyatının önemli bir kısmını peşinat olarak yatırmak gerekiyor.