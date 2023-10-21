Ev görünümlü depoya uyuşturucu baskını

Ümraniye’de depo olarak kullanılan bir eve uyuşturucu baskını yapıldı.

Ev görünümlü depoya uyuşturucu baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası Ümraniye Tantavi Mahallesi’ndeki bir evin "uyuşturucu madde imal ve ticareti" için depo olarak kullanıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİ ARACINA BİNERKEN YAKALANDI

Adrese baskın düzenlenmek için harekete geçen ekipler, evin içerisinden çıkan B.K'yi (16), otoparktaki aracına binmek istediği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Baskında B.K ile birlikte aynı adres içerisinde bulunan toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı.

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5 ZANLIDAN 4'Ü TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramalarda, 615 gram marihuana, 10 gram kokain, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 fişek, 2 hassas terazi, 6 cep telefonu, 1150 lira ile çok sayıda ıslak mendil ambalajı ve paketleme yapmak için kullanılan 2 adet saç düzleştirici maşa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A, B.D, S.Ö. ve F.S, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Zanlı B.K. hakkında ise 2 ay süreli "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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