Altındağlı Ali ev kirasını altına endeksledi

Son yıllarda artan ekonomik kriz hayatın her alanını vurdu. Gıdadan kiraya, kiradan ulaşıma her şey ateş pahası oldu.

Kiralarda yüzde 25 sınırının kalmasıyla beraber, fırsatçılar ortaya çıktı. Kira bedelleri için istenen tutarlar her gün dudak uçuklatır boyuta geldi.

Bu sefer ki olay ise Ankara’da yaşandı. Bir ev sahibinin evi için istediği meblağ şaşkınlık verdi.

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü A.D., Ankara'nın Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'ndeki evini kiraya vermek için yok artık dedirten bir sözleşme hazırladı.

D., yaptığı sözleşmede, aylık kira bedelini 7 gram altın olarak belirlerken, yıllık kira bedelini 84 gram altın ve depozito ücretini ise 500 dolar olarak düzenledi.

'EN MAKUL SİSTEMİ GRAM ALTINDA BULDUM'

DHA'ya yazılı açıklamada bulunan Prof. Dr. Duman, evinizi kiraya verdiğinizde yılbaşında belirlediğiniz kira miktarı başlangıçta kiracı için yüksek olsa bile, mesela maaşının 5'te 1'ine tekabül etse bile yıl sonunda yarı yarıya düştüğünü, 10'da 1'ine tekabül ettiğini söyledi.

Duman, yıllar önce evini 1500 liraya bir memura kiraya verdiğinde onun maaşı 7 bin 500 lira civarında olduğunu söyledi. Duma, kiranın 1 sene boyunca 1500'de kalmaya devam ederken bu memur arkadaşın maaşı ocak ve temmuz aldığı zamlarla yaklaşık 12 bin liraya geldiğini söyleyerek, kira maaşının 8'de 1'ine denk geldiğini ve o sene hükümet yüzde 25 kira artışı olacağını söyleyince kiranın 1800 lirada kaldığını söyledi.

YASALAR EV SAHİPLERİNİN ALEYHİNE

EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI AKÇAM: KİRA BEDELİNİ YUKARIYA ÇIKARMAK İÇİN

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Ankara Altındağ ilçemizde bir kiralık konutun camındaki yazıyı gören bir meslektaşımız benimle irtibata geçti. Ben de buna istinaden mal sahibini aradım ve ne kadar kira istediğini sordum. Ev sahibi, '7 gram altın karşılığında bir kira bedeli istiyorum' diye bir beyanda bulundu. Ben normal bir vatandaş gibi kendisiyle konuştum. Esnaf ya da ticaret yapan kişiyi de istemediğini söyledi. Vatandaşın zaten şu ortamda konut fiyatlarına yetişmekte zorlandığı ortada. Ev sahiplerinden böyle farklı farklı istekler geliyor, biz şahit oluyoruz ve üzülüyoruz. Ama tabii her ev sahibi bunu yapıyor, diye bir şey yok. Hepsini aynı kefeye koyamayız. Bazı böyle art niyetli ev sahipleri maalesef işi farklı yönlere çekip, daha farklı farklı formüller bularak yıllık artışı veya kira bedelini yukarıya çıkarmakla ilgili değişik yöntemler uyguluyorlar" dedi.