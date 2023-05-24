Ev sahibi kiracı kavgasında 4 kişi yaralandı

Sultangazi'de ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışma, tarafların yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla büyüdü. Kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılardan biri çevredeki okulun bahçesine sığındı.

Ev sahibi kiracı kavgasında 4 kişi yaralandı

(DHA) Olay, dün saat 18.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü tatışma yaşandı.Tartışma kavgaya dönüştü.

Durumdan haberdar olan tarafların yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü.

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Bıçak, taş, sopa ve demir çubuklarla birbirlerine saldıran tarafların kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bıçak darbesiyle yaralanan bir kişi, çevredeki bir okulun bahçesine sığındı. Bahçede yere yığılan kişinin yardımına veliler ve öğretmenler koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi kendi imkanları ile özel bir hastaneye giderken, diğer 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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KADINA DEMİR ÇUBUKLA SALDIRMAK İSTEMİŞ

Öte yandan yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdığı, bir kişinin yere düştüğü ve kısa bir sonra yerden kalkıp, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Kavgaya karışan bir grubun ellerinde sopa ile park halindeki bir aracın yanına geldiği, grupta bulunan 2 kişinin yaralandığı ve otomobile bindirildiği de görülüyor.

Grubun bulunduğu yere bir kadının geldiği, gruptakilerin birinin elindeki demir çubukla kadına saldırmaya çalıştığı, yanındakilerin araya girerek müdahale ettiği ve kadını uzaklaştırdığı anlar da kameraya yansıyor.

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