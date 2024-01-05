Ev sahibinden kiracıya satırlı saldırı: Kirayı 2 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarmak istedi

Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre, ev sahibi B.K. tarafından Ferdi Çelikdöven'in oturduğu dairenin kirası 2 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarılmak istendi.

Kira artışı konusunda taraflar arasında çıkan tartışma mahkemeye taşındı. Mahkeme süreci devam ederken, ev sahibi ile kiracı arasında 28 Aralık 2023 günü sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından B.K., kiracısı Çelikdöven'i 4 yaşındaki kızı Fatma'nın yanında darbetti.

O anlara şahit olan ve yine B.K.'nin kiracısı olan kadın, cep telefonu kamerasıyla olayı kaydetti.

Görüntüde, B.K.'nin sopayla çocuğunun yanında kiracısına vurduğu daha sonra ise aracından eline başka bir cisim alarak kiracısının üzerine yürüdüğü görüldü. B.K.'nin olayı görüntüleyen kiracısı kadınla küfürleştiği de kameraya yansıdı.

Ferdi Çelikdöven olay sonrası darp raporu alarak B.K.’dan şikayetçi oldu.

“ÖNCE SOPAYLA DARBETTİ ARDINDAN SATIRLA SALDIRDI”

Oturduğu eve 2021’in haziran ayında taşındığını belirten Ferdi Çelikdöven, 2 bin TL olan kiranın ev sahibince 15 bin TL’ye çıkarılmak istendiğini ve buna karşı çıkarak dava açtığını söyledi.

Adliyedeki sürecin sürdüğünü kaydeden Çelikdöven, "Bu süre zarfında her hafta, her ay gelip, bizi hakaretlerle tahrik ediyor. En son geçen hafta perşembe günü çocuğumu okula götürmek üzere binadan çıktığım esnada karşımıza çıktı. Elinde bulunan sopa ile çocuğumun yanında beni darbetti. Daha sonra hırsını alamayarak, cani bir şekilde aracından satır alarak kızım ve benim üzerime saldırdı. Kendisi şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Birkaç gün sonra tekrar karşımıza çıkacak ve farklı şekilde çıkacak. Can güvenliğimiz yok." dedi.

“ARABAMA SATIRI KENDİSİ KOYMUŞ”

Ev sahibi B.K. ise kiranın 1800 TL olduğunu ve Çelikdöven’in 8 aydır kira ödemeden evinde oturduğunu öne sürdü.

Ev sahibi B.K. olaya ilişkin şunları söyledi:

"Kiracıma geçen yıl evden çıkmasını söyledim. Kendi çocuğum başka yerde kirada oturuyor. 'Evi satılacak, o yüzden evi boşalt çocuğum oturacak' dedim. Evin önündeyken inip, yanıma geldi. Kendisine 'oğlum' diye hitap ettiğim için bana hakaret etti. O sırada elimde bahçeyi süpürdüğüm fırça vardı. Elimden onu aldı ve kırdı. Kendisini dövmedim, arabadan satır falan da almadım. Aşçı olduğum için arabada kepçe vardı, onu elime aldım. Ama saldırmadım. Daha sonra polisler geldi. Polisler beni hastaneye götürdü. O sırada ben yokken arabamın kapısı açıktı. Satırı arabaya onlar koymuş. Ben de kesinlikle satır yok.”