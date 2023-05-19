Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada

Olay, Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kiracı Serkan K. ile ev sahibinin oğlu Kerem G. arasında kira tartışması yaşandı. Serkan K. caddede yürüdüğü sırada Kerem G. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Serkan K. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Kerem G. olay yerinden kaçtı. Olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kerem G.'nin yolda yürüyen kiracıya saldırarak bıçakladığı anlar yer alıyor. Polis ekipleri tarafından Kerem G. gözaltına alınırken, Serkan K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(Kaynak: DHA)