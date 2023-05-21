Erdoğan, seçime bir hafta kala fahiş kira artışlarını hatırladı: Bunların ümüğünü sıkacağız

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde propaganda çalışmalarına Gaziantep'te devam etti. Erdoğan'ın gündeminde "fahiş kira artışları" vardı.

Erdoğan, seçime bir hafta kala fahiş kira artışlarını hatırladı: Bunların ümüğünü sıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gaziantep’te vatandaşlara seslendi. Erdoğan, uzun süredir vatandaşın canını yakan fahiş kira artışlarını, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna bir hafta kala gündemine aldı.

Fahiş kira artışı yapanlara sert yüklenen Erdoğan, “Makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla, tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuya ilişkin şunları kaydetti:

Elbette hâlâ çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geliyor. Bilhassa konut fiyatları ve kiralar, ülkemizin hemen her yerinde gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi. Rusya- Ukrayna savaşından depreme kadar, bu yükselişi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de karşımızdaki tabloyu kabul edemeyiz.

"ÇÖZÜM İÇİN İKİ AYRI KANALI BİRLİKTE KULLANACAĞIZ"

Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Birincisi; makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla, tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü. Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz; gerek TOKİ kanalı ile gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. (ANKA)

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