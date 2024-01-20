Ev sahipleri dikkat yasal işlem başlatılacak. Bakan Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira geliri elde eden ev sahiplerini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi için 4,5 milyon konutun analiz edildiğini belirterek kira gelirinden vergi vermeyenler hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.

Şimşek, kira gelirlerinin beyanname döneminin yaklaştığına işaret ederek, "Bu yılın mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı" diye konuştu.

4,5 MİLYON KONUT ANALİZ EDİLİYOR

Şimşek 2023 yılında kira gelirinden 1,7 milyon beyanname alındığını söyledi. Bakan Şimşek, kira gelirlerine yönelik çalışmaların bu yıl daha da geliştirilerek devam ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GİB, kira gelirlerinin mart ayındaki beyanından önce gayrimenkul sahiplerinin kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarına, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı istatistikleri de dahil etti. Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak. Bu tespitlerde kiracılardan edinilen bilgiler, elektronik ortamda tutulacak bir tutanakla doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine aktarılacak; bu bilgiler, banka hesap verileri ve vergi beyanlarıyla karşılaştırılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecek. Beyan dönemi öncesi hatırlatmalar devam ederken, beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlemler başlatılacak."