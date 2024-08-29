Ev sahipleri TÜİK’in enflasyon rakamlarına inanmıyor. Zamlar yüzde 80’i buldu

Kira zamlarına uygulanan yüzde 25’lik sınır 1 Temmuz’da sona erdi. Zam sınırının ortadan kalkması ile birlikte zamların TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yeniden düzenlenmesi beklenirken ev sahiplerinin TÜİK'i umursamadığı ortaya çıktı.

Emlakçılar, ev sahiplerinin TÜİK’in açıkladığı yüzde 65’lik oranın çok üzerinde zam yaptığını belirtiyor.

Birgün’den Bahar Gönül’e konuşan Emlak Uzmanı Nilüfer Kas, “Son 5 yıla baktığımızda İstanbul’da kiralar yüzde bin 66 artmış. Ankara’da yüzde bin 600, İzmir’de yüzde bin 132, Eskişehir gibi bir öğrenci kentinde artış da yüzde bin 150 civarında artmış son 5 yılda. Buna hangi bütçe dayansın?” dedi.

Ev sahiplerinin TÜİK’in enflasyon rakamlarını gerçekçi bulmadığının altını çizen Kas sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kiralarda yüzde 80’lerde bir yükseliş var. Yasal olarak kontratlarda TÜFE en yüksek oran olarak baz alınır diyoruz. En son bir kontrat yaptım, mülk sahibi TÜFE’nin sonuçlarına inanmadığını, resmi sonuçların onun için bir şey ifade etmediğini söyledi. O Yüzden de İTO’nun yüksek geçim fiyat endeksini baz alacağız dedi. O da yüzde 82. 65 ile 82 arasında çok ciddi fark var. Bazı vatandaşlar ENAG’ın enflasyonunu kullanıyor. TÜFE de artık bir şey ifade etmiyor.”