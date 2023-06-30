Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Yeni düzenlemeler geliyor

Fırsatçı site yöneticileri aidatlara fahiş ara zamlar yapmaya başladı. Bakanlığın konuyla ilgili çalışmalara başlanıldığını duyurdu..Asgari ücret Fahiş zam yapan yöneticilere dava açılabileceği ve görevden alınabileceği açıklandı.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Yeni düzenlemeler geliyor

Asgari ücret ara zammına yüzde 34 zam yapıldı. Temmuz ayında ceplere girmeye başlayacak asgari ücretin haberi sonrası fırsatçılar her şeye zam yapmaya başladı. Bunlardan biri de site yöneticilerinin aidatlara yaptığı zamlar olarak tanımlandı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70’e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Bakanlık konuya ilişkin harekete geçti.

ENFLASYON DIŞINDA ZAM YAPILAMAYACAK

Site aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde. Buna ek olarak apartman yöneticileri sınavlara tabi tutulacak. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak.

2 yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak. Mevcut yönetimlere sertifika zorunluluğu getirilecek. Ayrıca bakanlık yaptığı duyuruda asgari ücretten sonra aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikâyet edilmesini istedi.

Enflasyon oranlarının üzerinde zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Eşinin haberi olmadan bunu yapanlar yandı. Yargıtay kararını verdi Güncel
Eşinin haberi olmadan bunu yapanlar yandı. Yargıtay kararını verdi
5 yaşındaki çocuk kardeşinin işkenceyle öldürülüşünü izledi Güncel
5 yaşındaki çocuk kardeşinin işkenceyle öldürülüşünü izledi
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı Ekonomi
İslam Memiş'ten altın alacaklara son uyarı
Beşiktaş yeni transferi açıkladı Spor
Beşiktaş yeni transferi açıkladı
Tatile giden İstanbullular dikkat! Güncel
Tatile giden İstanbullular dikkat!
Köylüler şaşkına döndü. Misket büyüklüğünde dolu yağdı Güncel
Köylüler şaşkına döndü. Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü Spor
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. İlk maç pazar günü