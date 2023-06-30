Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Yeni düzenlemeler geliyor

Asgari ücret ara zammına yüzde 34 zam yapıldı. Temmuz ayında ceplere girmeye başlayacak asgari ücretin haberi sonrası fırsatçılar her şeye zam yapmaya başladı. Bunlardan biri de site yöneticilerinin aidatlara yaptığı zamlar olarak tanımlandı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70’e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Bakanlık konuya ilişkin harekete geçti.

ENFLASYON DIŞINDA ZAM YAPILAMAYACAK

Site aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde. Buna ek olarak apartman yöneticileri sınavlara tabi tutulacak. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak.

2 yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak. Mevcut yönetimlere sertifika zorunluluğu getirilecek. Ayrıca bakanlık yaptığı duyuruda asgari ücretten sonra aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikâyet edilmesini istedi.

Enflasyon oranlarının üzerinde zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.