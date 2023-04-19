Türkiye genelinde ortalama kiralık konut metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Şubat’ta yüzde 189,5 olurken, fiyat ise 86,9 TL'ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 138,5, Ankara’da yüzde 153, İzmir’de ise yüzde 182,1 oldu.

Ortalama kiralık konut metrekare fiyatı ise Megakent’te 116,9 TL, Başkent’te 60,7 TL, İzmir’de 84,6 TL’ye yükseldi. Enflasyondan arındırılmış reel kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde attı.

Konut kira fiyatlarında yüzde 25’lik tavan fiyat uygulaması 1 Temmuz’da sona erecek.

Şu an için resmi olarak uygulanmasa da kira fiyatlarındaki artış oranı yüzde 70’i aşmış durumda. 1 Temmuz’dan sonra ne olacağı henüz netleşmezken fırsatçı ev sahipleri yine harekete geçti.

Bu kez de kiracılardan tahliye taahhütnamesi istemeye başladılar. Uzmanlardan ise konuya ilişkin kritik bir uyarı geldi.

TEMMUZ AYIYLA BİRLİKTE SINIRLAMA KALKIYOR

Mynet'ten Sinem Eryılmaz'ın haberine göre kira fiyatları artış oranı şimdiden yüzde 70’in üzerine tırmanmış durumda.

TÜİK tarafından açıklanan iki aylık ortalamalara göre Nisan ayı kira artış oranı yüzde 70,20 olarak belirlendi.

MAHKEMELER DOLDU TAŞTI

Ancak ev sahipleri bu dönemde de boş durmadı. Birçok yolu deneyerek yüksek kira alma peşinde koşan fırsatçı ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşananlardan dolayı mahkemelerde dava dosyaları doldu taştı.

Son olarak alınan karar ile kiracı-ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklar için yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da arabuluculuk şartı getirildi.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ YÖNTEMİ

Ancak ev sahiplerinin yeni yöntemi ise herkesi şaşırttı. Ev sahipleri kira sözleşmelerinin yanında bir de tahliye taahhütnamesi istemeye başladı. Uzmanlardan ise konuya ilişkin uyarı gecikmedi.

“İMZA GEÇERSİZ SAYILIR

Tahliye taahhütnamesinin yazılı olması gerektiğini dile getiriyor. Tahliye taahhütnamesinin bir sözleşme olduğunu söyleyen Avukat Sinan Keskin, Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel hükümlere göre baskı altında imza atılması durumunda, bunun geçersiz sayılacağını belirtti.

Uzman isim emlak satış sitesinde yer alan ilan ve diğer delillerle mahkemeye başvurulması durumunda tahliye taahhütünün geçersiz sayılabileceğini ifade etti.

Keskin, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığı takdirde hem ev sahibi hem de kiracının mağdur olmaması için muhakkak bir avukat ya da tüketici derneklerine başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.