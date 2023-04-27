Suriyeli 30 bin lira verdiği lüks dairesinden hava attı

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Temel gıda ürünlerinin bile alımında zorlanan Türk vatandaşları tam manasıyla ekonomik darboğazdan geçiyor.

Türk vatandaşları ay sonunu zor getirirken, kendilerini en çok zorlayan harcama giderlerinden bir tanesi de kiralar. Enflasyonun önlenemez yükselişiyle birlikte ev sahipleri kiraları artırırken, vatandaş da aylar öncesinden, belirlenecek yeni kirasını kara kara düşünmeye başlıyor.

30 BİN LİRA KİRA 5 BİN LİRA AİDAT ÖDÜYOR

Sosyal medyada yayınlanan bir video ise zaten kira ödemekte zorluk çeken Türk vatandaşlarının tepkisini çekti. İstanbul’da lüks bir rezidansın önünde çekilen videoda, Suriyeli bir vatandaşın verdiği cevaplar gündem oldu.

Videoyu çeken kişi evin kirasını sordu. Suriye vatandaşı ise ev kirasının 30 bin lira, aidatın ise 5 bin lira olduğunu söyledi.

Şahıs lüks rezidansta sadece kendisinin değil abisinin de yaşadığını söylerken, kendisinin 17. katta abisinin de 15. katta kaldığını söyledi.

Suriyeli, bina aidatına kapalı havuz, açık havuz, futbol sahası, basketbol sahası ve spor salonunun da dahil olduğunu söyledi.