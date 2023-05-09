Ev satışlarında bir ayda büyük düşüş

Türkiye'de geçen ay 214 bin 947 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu rakam ev satışlarında büyük düşüş anlamına geliyor. Çünkü bir önceki aya göre 62 bin 549 gayrimenkul eksik satıldığı ortaya çıktı.

Ev satışlarında bir ayda büyük düşüş

Türkiye genelinde nisan ayındaki gayrimenkul satışı, mart ayına göre yüzde 29 azaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de geçen ay 214 bin 947 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 4 milyar 338 milyon 172 bin 341 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Satış işlemlerinin 83 bin 347'sini konut, 38 bin 17'sini arsa, 68 bin 760'ını tarla, 8 bin 546'sını iş yeri ve geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

Nisanda kayda geçen bu işlemler, 277 bin 496 gayrimenkul satışının yapıldığı mart ayına göre yüzde 29 azaldı.

En çok satış işlemi yapılan 10 il arasında, 23 bin 397 ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u, 16 bin 307 ile Ankara, 12 bin 228 ile İzmir, 9 bin 115 ile Antalya, 8 bin 401 ile Bursa, 7 bin 412 ile Konya, 6 bin 580 ile Tekirdağ, 6 bin 441 ile Kocaeli, 5 bin 862 ile Balıkesir ve 5 bin 553 ile Mersin takip etti.

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