Ev ve araç satışında yeni dönem. İşte devreye gireceği tarih. E-Devlet’ten yetki zorunluluğu geliyor

15 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, emlak ve otomotiv piyasasındaki ilanların tüketiciyi yanıltmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Bolat, "Emlak satışlarında, e-Devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendiren satıcılar, yetkilendirilmiş emlakçılar aracılığıyla satışlarını gerçekleştirecek. Bu sayede, ilan sitelerinde yer alan hiçbir ilan tüketiciyi aldatmaya yönelik olamayacak" dedi.

BİRİNCİ DERECE AKRABA DETAYI

Yeni düzenlemeye göre, yalnızca satıcının kendisi veya birinci derece akrabalarına ait konutlar için emlakçı yetkilendirilebilecek. Emlakçılar, aldıkları yetkiyle ilanları siteye girebilecek. 15 Eylül'de yürürlüğe girecek bu uygulama, ilk etapta hibrit olarak uygulanacak ve yılbaşından itibaren tüm ilanlar doğrulanmış olacak. Böylece sahte ilanların önüne geçilerek, internet üzerinden yapılan konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonları engellenecek.

SAHTE İLANLAR ENGELLENECEK

Ticaret Bakanı Bolat, bu düzenlemenin kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağlayacağını belirterek, "Kiralık olmayan daireler sahte ilanlarla fiyatları şişiriyordu. Gerçek ilanlarla piyasanın doğrulanmasını sağlayarak bu spekülasyonları engelleyeceğiz" dedi. Benzer bir düzenlemenin otomotiv sektöründe de Eylül ayı sonunda devreye gireceği açıklandı.

“YANLIŞ UYGULAMALARA SON VERİYORUZ”

Bakan Bolat, fiyatların son 2-3 ayda dengeye geldiğini ve dezenflasyon sürecinin ekonomide etkili olduğunu ifade etti. "Fahiş artışların yaşanmadığı bir dönemdeyiz. Haklı, adil ticarete evet, ama bunun dışındaki yanlış uygulamalara dur diyoruz. İstihdam rakamlarımız neredeyse 33 milyona ulaştı ve işsizlik oranımız yüzde 8,4’e geriledi" dedi.

“YÜKSEK FİYATLARA TEPKİ TÜKETİMİ AZALTTI”

Enflasyonu düşürme politikalarının somut sonuçlarını görmeye başladıklarını söyleyen Bakan Bolat, kredi imkanlarının daralması ve yüksek fiyatlara karşı tüketicilerin gösterdiği tepkiyle birlikte tüketimin azaldığını belirtti. "Bu durum, fiyat artırma eğilimini törpülüyor. Enflasyon düştükçe, ihracata yönelim artacak ve iç pazardaki talep azalması, satıcılarımızı dış pazarlarda yeni ihracat fırsatları aramaya yöneltecek" dedi. Bu etkilerin önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceğini de sözlerine ekledi.