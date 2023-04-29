Eva Green kariyerini altüst eden milyonluk davayı kazandı

Fransız asıllı dünyaca ünlü oyuncu Eva Green, iptal edilen “A Patriot” filmiyle ilgili açtığı davayı kazandı.

Eva Green kariyerini altüst eden milyonluk davayı kazandı

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Green, henüz çekimleri bile yapılmamış “A Patriot” filminin yapımcılarıyla bu yılın başında mahkemelik oldu.

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Green, yapım şirketiyle arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle filmden ayrılma kararı almış ve 1 milyon dolar talep ettiği bir dava açmıştı. Yapım şirketi de Green’in hiçbir zaman filmde rol alma niyeti olmadığını öne sürerek oyuncuya 5 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.

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MİLYON DOLARLIK DAVAYI KAZANDI

Green’in hukuk savaşı dün sonuçlandı. Ünlü oyuncu Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı.
Yargıç Michael Green yazılı bir kararla Eva Green’e 1 milyon dolarlık ödemeye hak kazandığını söyledi.

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"DİŞİMLE TIRNAĞIMLA SAVAŞTIM"

Green yaptığı açıklamada, “Sevdiğim ve imzaladığım güzel filmi savunmak için dişimle tırnağımla savaştım. Çok değer verdiğim bir nedenden bahseden ve sorunu çözmezsek meydana gelebilecek kaynak savaşları ve kitlesel göç konusunda uyarıda bulunan bir film” diyerek projeye olan inancından bahsederken adaletin yerini bulmasına da sevindiğini belirtti.

Mahkemeye sunulan belgelerde oyuncunun mesajlaşmalarda yapımcılara, “moron”, “aptal”, “üzgün küçük insan” ve "üç kağıtçı sosyopat" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

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"PRESTİJİNİ SARSMAYA ÇALIŞTILAR"

Oyuncunun avukatı Edmund Cullen, 2019 yılında çekilmesi planlanan filmde rol almak istediğini ama yapım şirketinin talepleri yerine getirmediğini öne sürmüştü.

Avukat, yapımcıların Eva Green'i "bir diva gibi göstermeye", "prestijini sarsmaya" ve 20 yıllık oyunculuk kariyeri olan oyuncunun "adını lekelemeye" çalıştığını iddia etmişti.

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