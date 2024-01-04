Evde bakım maaşı alan engelli ve yaşlı vatandaşlar, 2024 yılında memur maaşlarına yapılan yüzde 49’luk zamdan yararlanacak. Peki, evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım masrafı zammı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı, memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Buna göre, 2024 yılında evde bakım maaşı alanların alacağı ücretler şöyle oldu:

Engellilik oranı yüzde 40 ile 69 arasında olanlar 3 bin 912 TL

Engellilik oranı yüzde 70 ve üzeri olanlar 5 bin 685 TL

18 yaş altı engelli çocuğu olanlar 3 bin 790 TL

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 11-15’i arasında hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılıyor.

Evde bakım maaşı almak isteyenler, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet merkezlerine başvuruda bulunabiliyor.

Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla devlet tarafından verilen bir sosyal yardımdır. Evde bakım maaşı alanların sayısı her geçen gün artıyor. 2023 yılı sonu itibarıyla evde bakım maaşı alanların sayısı 1 milyon 200 bin civarındaydı. 2024 yılında bu sayının daha da artması bekleniyor.