Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu. Memur ve emekliler dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu. Memur ve emekliler dikkat
Milyonlarca memur ve emekli zamlı maaşlarını alacakları günü bekliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası belli olacak zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarih ortaya çıktı.

Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım desteği alanları ilgilendiren maaş zammı için sayılı günler kaldı. 3 Ocak 2024 tarihinde saat 10:00 itibarıyla memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşecek.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memurlara ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.


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