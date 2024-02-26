Evde beslenen kedilere dikkat! Kör olabilirsiniz

Kedi tırmığı hastalığı, kedilerin insana bulaştırdığı Bartonella henselae isimli bir bakteri yüzünden ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı olduğu biliniyor.

Bu hastalık, kedi ısırması veya tırmalaması sonucu olabileceği gibi, evcil kedinin yaralı bir bölgeyi yalamasıyla da bulaşabilir. Bu hastalık, çocuklarda daha sık görülse de, yetişkinlerde de nadir de olsa bazı organlara zarar verebilir. Bu organlardan biri de gözdür.

Kedi tırmığı hastalığı, gözde iltihap, sinir hasarı ve damar tıkanıklığı gibi sorunlara yol açarak, görme kaybına neden olabilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Merih Oray, kedi tırmığı hastalığı hakkında bilinçlenilmesi gerektiğini belirtti.

Oray, kedi tırmığı hastalığının belirtilerinin, ateş, halsizlik, eklem ağrısı, lenf bezlerinde şişme gibi genel semptomlar olduğunu, bu nedenle hastalığın fark edilmemesi veya geç tanı konulması riskinin bulunduğunu söyledi.

Oray, ayrıca, kedi tırmalaması sonucu boyun, çene ve göz kapaklarında yaralanmaların olabileceğini, bunların da gözde üveit, göz sinirinde iltihaplanma ve göz damarlarında tıkanıklık gibi ciddi komplikasyonlara sebep olabileceğini ifade etti.

Oray, kedi tırmığı hastalığının teşhisinde, kan ve doku testlerinin kullanıldığını, kanda Bartonella henselae antikor testinin tanıyı desteklediğini anlattı.

Oray, göz tutulumu olan hastaların yaklaşık yüzde 90'ında kedi teması öyküsü bulunduğunu, bu nedenle, ani görme kayıplarında veya bulanık görmede, hastanın kedi tırmalama geçmişinin mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Oray, kedi tırmığı hastalığının tedavisinde, antibiyotiklerin ve bazen de sistemik kortikosteroidlerin kullanıldığını, ancak erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu, aksi halde kalıcı görme kaybı gelişebileceğini hatırlattı.

Oray, evinde kedi besleyenlere, kedi ısırması veya tırmalaması durumunda, yaranın sabunlu su ile iyice yıkanması ve antiseptik solüsyon uygulanması tavsiyesinde bulundu.

Oray, özellikle yavru kedilerin oyun oynarken tırmalama eğiliminde olduğunu, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini, halsizlik, ateş veya görme bozukluğu gibi durumlarda ise vakit kaybetmeden uzman doktora başvurulması gerektiğini söyledi.