Kediler insan sağlığına gerçekten yararlı mı?

Kedilerin tarihi, Eski Mısır Uygarlığına kadar dayanıyor. İnsanlarla birlikte yaşamaya başlamaları, insanlığa büyük yararlar getirmiş. O zamanlardan bu yana tarımla uğraşan insanların artan tahıl stoklarını kemirgenlerden koruyan kediler, insanlar için çok değerli hayvanlar olarak görülmüş.

İnsanlık tarihinde büyük felaketlere yol açan veba hastalığı, kedilerin fareleri ortadan kaldırmasıyla son bulmuş. Kediler, birçok dinde kutsal veya uğurlu hayvan olarak sayılmış. Toplumsal olarak kedilerin insana sağladığı faydalar böylece ortaya çıkmış. Peki kedilerin insan sağlığına olan bireysel faydaları neler?

STRES VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARINI ÖNLER

İnsanların en büyük sorunlarından biri stres ve anksiyete bozukluklarıdır. Anksiyete bozukluğu, kişinin kaygı düzeyinin yüksek olması olarak tanımlanır. İnsanların stresle birlikte yaşamda çeşitli kaygılar içine girdikleri günümüzün en önemli problemlerinden biridir. Psikologlara başvuranların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kediler, bu noktada insana yardımcı oluyor. Kedilerin mırıldaması ve miyavlaması, insan psikolojisini olumlu yönde etkilediği yapılan araştırmalarla kanıtlanmış.

KEDİLER FELÇ TEHLİKESİNİ AZALTIR

Kedileri olan hayvan severlerin enerjik ve aktif bir yaşam sürmesi, ayrıca kedinin verdiği sakinleştirici etkiler de göz önüne alınınca, bu insanların felç olma riskinin büyük ölçüde azaldığı ortaya çıkmıştır. Bilimsel çalışmalara göre, kedi sahibi olan kişilerin felç hastalığına diğer insanlara göre daha seyrek yakalandıkları görülmüştür.

KEDİLER KAN BASINCINI DÜZENLER

Kedilerin önemli faydalarından biri de kan basıncı üzerindeki muhteşem etkileridir. Yüksek kan basıncı problemi yaşayan kedi sahipleri üzerinde yapılan çalışmalarda, bu insanların kedi okşarken kan basınçlarının azaldığı gözlenmiş.

İNSAN İÇİN DOĞAL TERAPİ

Kedi sahiplerinin diğer insanlara göre daha sakin kişiliklere sahip oldukları bilinir. Vücuttaki oksitosin hormonu, insanların olaylara karşı ruh halinin daha huzurlu olmasına katkıda bulunur. Ayrıca oksitosin hormonu, insana güven duygusu ve sevgi bilinci verir. Yani kedi, insana sakinlik verir, sakinlik oksitosin hormonunu ve bu hormon da insana sevgi dolu olma hissini verir. Ayrıca yapılan çalışmalarda, Down Sendromlu çocukların sinirli hallerinin kediler sayesinde büyük oranda azaldığı gözlemlenmiş.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİRLER

Kedilerle birlikte yaşamak, bazı alerjik durumlara da neden olabiliyor. Bu tür alerjik tepkilerde, vücut karşı bir savunma yaparak bağışıklık kazanmaya çalışıyor. Bu sonucunda, artık belli başlı tepkilere karşı daha dirençli olunuyor.