Evde bıçaklanmış halde bulunan genç hastanede öldü

(AA) - Alınan bilgiye göre, Meydancık Mahallesi'ndeki bir evden kavga sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, İ.A'yı (20) bacağından bıçakla yaralanmış halde buldu. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan İ.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.