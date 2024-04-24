Evde çıkan yangın başka bir eve ahıra ve seraya sıçradı

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı kaydedildi.

Bir süre sonra büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara da sıçradı.

Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler tarafından güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

Söz konusu yangında 4 büyükbaş hayvan da hayatını kaybetti.