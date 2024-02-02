Evde doğal deodorant nasıl yapılır

İşte 4 doğal deodorant önerisi…

Deodorantın birçok zararı olduğunu biliyoruz. Ancak deodorantı zararsız hale getirmenin yöntemleri de var. İşte evde deodorant yapımı…

DOĞAL DEODORANT NASIL YAPILIR?

Deodorant içerisinde birçok kimyasal madde bulunduruyor. Bu kimyasal maddelerden bazıları cildinize büyük zararlar verebilir.

Sıktığınızda havaya karışan kısmı da soluduğumuzda ciğerlerimize zarar verebilir. Ayrıca deodorantın doğaya da çok büyük zararı var.

Oysa hem sağlığınızı hem de doğayı bu kadar tehlikeye atan deodorantı kendi evinizde doğal yollarla yapabilirsiniz. Böylece sağlığınızla ve doğayla uyumlu bir şekilde güzel kokabilirsiniz.

İŞTE EVDE YAPABİLECEĞİNİZ DEODORANT TARİFLERİ

Doğal Deodorant Tarifi-1

MALZEMELER

1 kaşık gül suyu

1 kaşık maden suyu

1 kaşık gliserin

2-3 damla karanfil yağı

2 damla yasemin yağı

HAZIRLAMA

Malzemelerin hepsini cam bir kapta iyice karıştırıyoruz. Sonra bu karışımı temiz bir parfüm şişesine aktarıyoruz. Deodorantınız Hazır…

Doğal Deodorant Tarifi-2



MALZEMELER

1/3 bardak mısır nişastası

1/3 bardak kabartma tozu

10 damla lavanta, okaliptüs veya çay çiçeği esansiyel yağı. Bunların hepsi antibakteriyel özelliktedir.

10 damla nane veya sandal ağacı esansiyel yağı. (Bu miktar kadınlar için geçerlidir, erkekler 20 damla kullanabilir.)

3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı • İsteğe bağlı olarak 2 yemek kaşığı E vitamini yağı Hazırlama Bütün malzemeleri kıvamlı bir macun haline gelene kadar bir kase içinde karıştırıyoruz. Boş bir krem kutusuna alıyoruz ve günlük olarak kullanıyoruz. Fazla kullanımı rahatsızlık yapabilir.

Doğal Deodorant Tarifi-3

MALZEMELER

2 kaşık gliserin

1.5 bardak witc hazel suyu

1-2 damla sedir yağı

1-2 damla lavanta yağı

HAZIRLAMA

Malzemelerin hepsini cam bir kapta iyice karıştırıyoruz. Sonra bu karışımı temiz bir parfüm şişesine aktarıyoruz. Deodorantınız Hazır…

Doğal Deodorant Tarifi-4

Malzemeler

2 kaşık beyaz kil

2-3 damla gül yağı

1 çay kaşığı ıtır yağı

HAZIRLAMA

Malzemelerin hepsini cam bir kapta iyice karıştırıyoruz. Sonra bu karışımı temiz bir parfüm şişesine aktarıyoruz.