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Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike

Uzmanlar domates konservesinde oluşan ölümcül bakteri hakkında hayat kurtaran uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:57
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Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike. Uzmanından hayat kurtaran uyarı

Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
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Posta’da yer alan habere göre; Evlerde hazırlanan domates konservesi uygun koşullarda muhafaza edilmezse tehlike saçmasıyla korkuttu. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Manavoğlu, “Domates konservesinde oluşabilecek clostridium botulinum bakterisi insan sağlığını olumsuz etkileyebilir, ölümle sonuçlanabilir” ifadelerini kullandı.

Ali Manavoğlu, Konserve hazırlanırken yapılacak hata nedeniyle oluşabilecek mikrobiyolojik üremenin sağlığı olumsuz etkilediğini ve ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti. Yaz aylarının son günlerinde, kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı. Evlerinde yemeklere lezzet katan Domates konservesi ve turşu yapan kadınların yeterince steril etmeden hazırladığı gıdalar, uygun koşullarda muhafaza edilmezse tehlike saçtığı vurgulandı.

'10 İLE 30 DAKİKA ARASI 80 DERECEDE KAYNATILMALI'

Manavoğlu; konserve yapımında, domates, patlıcan, biber, meyve gibi asidik gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Konserve yapacağımız eğer asidik ürün değilse, örneğin fasulye gibi içerisine sirke, limon ilave ederek asitliği artırılır. Domates konservesi sıkça hazırlanır. Tuz dengesinin iyi ayarlanması bakteri üremesini engeller. Hazırlanan gıdayı kavanoza koyduktan sonra yaklaşık 80 derecede, 10 ile 30 dakika arasında kaynatıp, konservede bakteri üremesini engelleriz. Hazırlanma aşamasında steril edilmeyen kaplar ve uygun ortamda bekletilmeyen konservelerde clostridium botulinum bakterisi oluşabilir. Ev hanımları sıcaklık uygulamasına ve süresine dikkat etmeli.”

“KAVANOZ STERİL OLMALI, KAPAĞI İKİNCİ KEZ KULLANILMAMALI”

Manavoğlu, konserve hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Kullanacağımız ürün steril olmalı. Kavanozu, kapağını kaynar suda belirli süre kaynatarak steril hale getirilmeli. Kavanoz kapağını ikinci defa kullanmamalıyız. Kapakta paslanma, kirlenme mevcutsa Bakteri üremesi oluşur”

KAPAKTA ŞİŞME VARSA, KONSERVE TÜKETİLMEMELİ 

Hazırlanan konserveyi tüketmeden önce kontrol edilmesini öneren Manavoğlu, "Kış aylarında tüketmeden önce şişme yapmış kapak varsa mutlaka o konserveyi ayırmamız gerekir. Zehirlenmeye yol açabilir. Clostridium botulinum bakterisi insanda felce ve ölüme yol açabilir. Görme bozukluğu, halsizlik, kusma, ishal belirtisi var. Konserve tüketimi sonrası bu tarz belirti oluşursa hastaneye gitmek gerekir" diye konuştu.

'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR' UYARISI

Ali Manavoğlu, önceki yıllarda Adana'da aynı aileden 4 kişinin konserve domatesle yapılmış menemen yemesinin ardından zehirlenip hayatını kaybettiğini hatırlattı. Hazırlama aşamasında hijyen ve ısıl işlem uygulamasına dikkat edilmesini isteyen Manavoğlu, konserve tüketilmesinin ardından belirtilerin görülmesi halinde kişinin kusturulmadan en kısa sürede tedaviye götürülmesi gerektiğini dile getirdi. Manavoğlu, kusma sonrası teşhisin gecikebileceğini sözlerine ekledi.

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