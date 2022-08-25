Yeniçağ’dan dev hizmet. Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir?

Halk arasında İsrail tohumu olarak bilinen hibrit tohumundan elde edilen domatesinin genelde veriminin düşük olduğunun bilinmesi yerli tohuma ilgiyi artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı, Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü de tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesini hayata geçirmişti.

Yerli tohumla daha çok verim alındığını biliniyor. Bu süreçte kışın evde yerli tohumla domates nasıl yetiştirilir? Sorusu akıllara geldi.

PEKİ, KIŞIN EVDE NASIL DOMATES YETİŞTİLİR?

Domateslerin kışın yetiştirilebilmesi için fidanların, eylül ayının sonundan kasım ayının sonuna kadar yetiştirilmesi gerekmektedir. Fideler, ocak ayına kadar sürekli olarak bir yerde muhafaza edilmektedir. Fideler sıcak suyla sulanır ve bulundukları ortamın ısısı 20-22°C olması gerekir.

Domates tohumları mart ayı sonunda saksıda ve balkondaki yerini alabilir. Tohumları bölmeli, hava delikli saksılara dikin. Toprağı sürekli nemlendirin. Fidelerin çıktığını gözlemlediğinizde güneşli ortama saksınızı taşıyın.

İlk adım plastik bardak veya çimlenme tepsisini verimli bahçe toprağı ile doldurmaktır. Toprağı doldurduktan sonra üstünü hafifçe açarak domates tohumlarını ekin. Tohumların üzerini 1 cm olacak şekilde toprakla örtün.

Haziran ayından başlayarak Eylül ayına kadar ekim işlemi yapılmaktadır. Metrekareye, 500 veya 600 gr tohum atılmaktadır. Ekim derinliği, 1 cm olarak ekimi yapılmaktadır.

Kurak bölge şartlarında domatesin su ihtiyacı genel olarak şöyle bir dağılım gösterir; Mayıs ayında 3 günde bir su, Haziran ayında 2 günde bir su, Temmuz ayında 6 günde 5 su, Ağustos ayında 7 günde 4 su, Eylül ayında haftada bir olmak üzere toplam 18 kez sulanmalıdır.

Domates fidelerini ekerken önce saksının en az üçte birini toprakla ve gübreyle desteklediğinizden emin olun. Sadece ihtiyacı olduğunda sulayın. Parmağınızla toprağın nemini kontrol edebilirsiniz. Dallar büyüdükçe sopa ya da çubuklarla destekleyin.

Evinize iyi pencereler takılmış olsa bile, kışın cam soğuğu yayar ve domates fideli saksıların duracağı alanı yalıtmazsanız, pencere kenarında hızlı bir şekilde kiraz domates yetiştiremezsiniz. Köpük kauçuk parçaları, levhalar veya diğer yalıtkan yapı malzemeleri yapacaktır.

KIŞIN AÇIK BALKONDA DOMATES NASIL YETİŞİR?

Açık balkonda ise domatesin üzerine şeffaf naylonla bir alan oluşturulduktan sonra sera gibi muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.