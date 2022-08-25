25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Yeniçağ’dan dev hizmet. Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir?

Yeniçağ’dan dev hizmet. Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir?

Kışın domates fiyatının artacağının bilgisinin geçilmesi insanların evlerinin balkonunda domates nasıl yetiştirilir? Sorunu da gündeme getirdi. Peki kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir? Tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:12
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 18:14
Takip Et

Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir? Yeniçağ’dan dev hizmet

Yeniçağ’dan dev hizmet. Kışın balkonda domates nasıl yetiştirilir?
+
Aa
-

Halk arasında İsrail tohumu olarak bilinen hibrit tohumundan elde edilen domatesinin genelde veriminin düşük olduğunun bilinmesi yerli tohuma ilgiyi artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı, Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü de tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesini hayata geçirmişti.

Yerli tohumla daha çok verim alındığını biliniyor. Bu süreçte kışın evde yerli tohumla domates nasıl yetiştirilir? Sorusu akıllara geldi.

PEKİ, KIŞIN EVDE NASIL DOMATES YETİŞTİLİR?

Domateslerin kışın yetiştirilebilmesi için fidanların, eylül ayının sonundan kasım ayının sonuna kadar yetiştirilmesi gerekmektedir. Fideler, ocak ayına kadar sürekli olarak bir yerde muhafaza edilmektedir. Fideler sıcak suyla sulanır ve bulundukları ortamın ısısı 20-22°C olması gerekir.

Domates tohumları mart ayı sonunda saksıda ve balkondaki yerini alabilir. Tohumları bölmeli, hava delikli saksılara dikin. Toprağı sürekli nemlendirin. Fidelerin çıktığını gözlemlediğinizde güneşli ortama saksınızı taşıyın.

İlk adım plastik bardak veya çimlenme tepsisini verimli bahçe toprağı ile doldurmaktır. Toprağı doldurduktan sonra üstünü hafifçe açarak domates tohumlarını ekin. Tohumların üzerini 1 cm olacak şekilde toprakla örtün.

Haziran ayından başlayarak Eylül ayına kadar ekim işlemi yapılmaktadır. Metrekareye, 500 veya 600 gr tohum atılmaktadır. Ekim derinliği, 1 cm olarak ekimi yapılmaktadır.

Kurak bölge şartlarında domatesin su ihtiyacı genel olarak şöyle bir dağılım gösterir; Mayıs ayında 3 günde bir su, Haziran ayında 2 günde bir su, Temmuz ayında 6 günde 5 su, Ağustos ayında 7 günde 4 su, Eylül ayında haftada bir olmak üzere toplam 18 kez sulanmalıdır.

Domates fidelerini ekerken önce saksının en az üçte birini toprakla ve gübreyle desteklediğinizden emin olun. Sadece ihtiyacı olduğunda sulayın. Parmağınızla toprağın nemini kontrol edebilirsiniz. Dallar büyüdükçe sopa ya da çubuklarla destekleyin.

Evinize iyi pencereler takılmış olsa bile, kışın cam soğuğu yayar ve domates fideli saksıların duracağı alanı yalıtmazsanız, pencere kenarında hızlı bir şekilde kiraz domates yetiştiremezsiniz. Köpük kauçuk parçaları, levhalar veya diğer yalıtkan yapı malzemeleri yapacaktır.

KIŞIN AÇIK BALKONDA DOMATES NASIL YETİŞİR?

Açık balkonda ise domatesin üzerine şeffaf naylonla bir alan oluşturulduktan sonra sera gibi muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.