Evde kısa sürede karın kası yaptıran hareketler ortaya çıktı

Evde karın kası yapmak isteyenler için internette pek çok formül bulunuyor. Ancak bu formüllerin hepsi gerçekten işe yarıyor mu? Evde kısa sürede karın kası nasıl yapılır ve evde karın kası yapmak için en etkili hareketler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizin için araştırdık.

İşte evde karın kası yapmanın yolları...

Karın kası, vücudun en önemli kas gruplarından biridir. Karın kası, hem sağlıklı bir duruş hem de estetik bir görünüm için gereklidir. Karın kası yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yoktur.

Evde de karın kası yapabileceğiniz egzersizler vardır. Bu egzersizler, farklı karın kası gruplarını hedefler ve düzenli olarak uygulandığında sonuçları görebilirsiniz.

İşte evde karın kası yapmak için en etkili hareketler:

- Sit-up: Bu hareket, karın kaslarınızı güçlendirmek için en klasik ve en etkili egzersizdir. Sırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi bükün. Ellerinizi başınızın arkasına koyun veya göğsünüzde çaprazlayın. Karnınızı sıkarak gövdenizi yukarı kaldırın ve tekrar yere inin. Bu hareketi 15-20 kez tekrarlayın ve 3 set yapın.

- Crunches: Bu hareket, sit-up'a benzer ancak daha az hareket alanı vardır. Sırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi bükün. Ellerinizi başınızın arkasına koyun. Karnınızı sıkarak gövdenizi yukarı kaldırın ancak omuzlarınızı yerden tamamen kaldırmayın. Bu hareketi 15-20 kez tekrarlayın ve 3 set yapın.

- Plank: Bu hareket, karın kaslarınızın yanı sıra sırt, kol ve bacak kaslarınızı da çalıştırır. Yüzüstü yere uzanın ve dirseklerinizi bükerek ellerinizi omuzlarınızın altına koyun. Ayak parmaklarınızı yere basarak vücudunuzu düz bir çizgi halinde tutun. Karnınızı ve kalçanızı sıkın ve bu pozisyonda 30-60 saniye durun. Bu hareketi 3 kez tekrarlayın.

- Leg raises: Bu hareket, alt karın kaslarınızı çalıştırır. Sırtüstü yere uzanın ve bacaklarınızı düz tutun. Ellerinizi yanlarınıza veya kalçanızın altına koyun. Bacaklarınızı yere paralel olacak şekilde kaldırın ve yavaşça indirin. Bu hareketi 15-20 kez tekrarlayın ve 3 set yapın.

- Bicycle crunches: Bu hareket, karın kaslarınızın yanı sıra oblik kaslarınızı da çalıştırır. Sırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi bükün. Ellerinizi başınızın arkasına koyun. Karnınızı sıkarak gövdenizi yukarı kaldırın ve sağ dirseğinizi sol dizinize, sol dirseğinizi sağ dizinize dokunduracak şekilde bacaklarınızı pedal çevirir gibi hareket ettirin. Bu hareketi 15-20 kez tekrarlayın ve 3 set yapın.

Bu egzersizleri haftada 3-4 kez yaparak evde karın kası yapabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, karın kası yapmak için sadece egzersiz yeterli değildir. Aynı zamanda sağlıklı ve dengeli bir beslenme de önemlidir. Karın kaslarınızı göstermek için yağ oranınızı düşürmeniz gerekir. Bu nedenle, şeker, yağ, un ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Meyve, sebze, tam tahıl, yağsız protein ve sağlıklı yağlardan oluşan bir diyet uygulayın. Bol su için ve alkol tüketimini azaltın. Bu şekilde hem sağlığınızı hem de görünümünüzü iyileştirebilirsiniz.