Evde kombi patladı, can pazarı yaşandı

Olay, akşam saatlerinde Pehlivanlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Şerafettin Kalaycı'nın sahibi olduğu 4 katlı binanın 2. katında kiracı E.K. oturuyordu.

Evdeki kombi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve patladı. Ev sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle balkona ulaşarak yangına müdahale etti. Doğalgaz ekipleri de tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.