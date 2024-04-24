Evde otururken tartıştığı kişiyi tüfekle başından vurdu

Kılıç'ın hemen hastaneye kaldırılmasının ardından, şüpheli A.Ö. polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayın detaylarına göre, Mustafa Kılıç ile A.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.Ö., pompalı tüfekle Kılıç'a ateş açtı ve Kılıç ağır yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kılıç Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Kılıç'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

Şüpheli A.Ö. ise olay yerinden kaçmaya çalışırken, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma ise devam ediyor.