Ekonomist, gazeteci ve profesör bir araya geldi kumpircilerin aylık kazancını hesaplayamadı

Sözcü TV’de Gazeteci Ebru Baki’nin hazırlayıp sunduğu Para Politika programının konuğu Ekonomist Murat Muratoğlu ile Prof. Dr. Mithat Baydur’du.
Murat Muratoğlu, İstanbul Ortaköy’de hizmet veren kumpircilerin aylık kazancı hakkında konuştu.
“Kumpir kaç lira?” diye stüdyodaki konuklara soran Ekonomist Muratoğlu, “300 lira… Sordum adama günde kaç tane satıyorsun. Abi günde ortalama 100 tane satıyorum. Allah’ın patatesi” ifadelerini kullandı.
Stüdyodaki diyalog şöyle devam etti:
Baydur: 10 milyon 800 bin lira topluyor yılda.
Muratoğlu: Yok canım 9 milyon.
Baydur: Abi ayda 900 eder, 12 ay çarparsan 10 milyon 800 bin eder. Bir patatesten topluyor.
Muratoğlu: Doğru.
Baydur: Kaç para vergi veriyor bunlar, vergi rekortmeni olmaları lazım.
Ebru Baki: Kumpir işine girelim bence.