Evde pizza nasıl yapılır?

Malzemeler

5 su bardağı un

1 paket instant ya da yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

Sosu İçin;

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı kekik

Üzeri İçin;

Mozzarella peyniri

Kaşar peyniri

Sucuk

Sosis

Domates kurusu

Mantar

Mısır

Hazırlanışı;

Yoğurma kabına un alınır ve ortası havuz şeklinde açılır.

Unun ortasına maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ilave edilir.

Hamur yoğurulmaya başlanır. Yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edilir.

Hamurun üzerini streç film örtülerek yaklaşık 30 dk kadar mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamurun üzeri açılır, un serpilen tezgaha hamur alınır.

Havası alındıktan sonra 2 ya da 3 eşit parçaya bölünür. (İstenilen hamur kalınlığına göre)

Kesilen parça beze haline getirilerek un serpilen tezgahta merdane yardımıyla açılır. Hafifçe un serpilerek merdaneye yapışmaması sağlanır.

Açılan hamur pizza tepsisine alınmadan önce boyutu uygun mu diye kontrol edilir.

Açılan hamur unlanan pizza tepsisine alınır ve elle etrafı düzeltilir.

Normal fırın tepsisine pişirme kağıdı serilerek veya altına mısır unu serpilerek de hazırlanabilir.

Bir çatal yardımıyla hamurun tüm yüzeyine delikler açılır.

Pizza tepsisi önceden ısıtılan 200° fırına sürülerek hamur 10 dk pişirilir.

Hamur pişerken pizzanın sosu için domates sosu, zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekik eklenerek güzelce karıştırılır.

Yarı pişen hamur fırından alınır. Hazırlanan sos üzerine bolca sürülür. Kenarlarına doğruda sürülürse kenarları daha güzel kızarır.

Domates sosunun üzerine bolca mozzarella peyniri rendesi veya kaşar peyniri rendesi yerleştirilir.

Üzerine tercihe göre dilimlenmiş sucuk, dilimlenmiş sosis, domates kurusu, dilimlenmiş mantar ve mısır tanelerini eklenir.

Pizza tekrar fırına sürülür ve 200° fırında 20 dk daha pişmeye bırakılır.

Sıcak servis edilir.

Afiyet olsun…