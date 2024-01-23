Evde ruj yapılır mı? Evde nasıl ruj yapılır?

Kimyasal içerikli kozmetik ürünleri kullanmak istemeyenler doğal içerikli ürünlere yöneliyor. Evde ruj yapmak sanılanın aksine kolay. Peki, evde ruj yapılır? Evde nasıl ruj yapılır?

Evde ruj yapımı tarifini sizler için derledik. İşte evde ruj yapımı tarifi…

EVDE NASIL RUJ YAPILIR?

- 1 yemek kaşığı beyaz balmumu

- Kurutulmuş güller

- Gliserin

- Uçucu yağ

EVDE RUJ YAPIMI TARİFİ

Porselen veya cam bir kasede kurutulmuş gülleri toz haline gelene kadar ezin. Üzerine bir miktar gliserin ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı sargı beziyle süzerek pürüzsüz bir sıvı elde edin.

Ayrı bir kasede balmumu eritin (benmari usulü). Balmumunun içine önceden hazırladığınız güllü karışımı ekleyin ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı küçük bir kavanoza veya ruj kalıbına dökün.

Rujunuz oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekledikten sonra kullanıma hazır olacaktır.

Rujunuz kuruduktan sonra, isterseniz üzerine şeffaf ruj veya parlatıcı sürerek daha uzun süre kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Evde yapılan rujun ortalama kullanım süresi 1-3 aydır, ancak bu süre kullanılan malzemelere ve saklama koşullarına bağlı olarak değişebilir. Doğal ve kendi yapımı rujunuzla dudaklarınıza hem renk katabilir hem de hoş bir koku bırakabilirsiniz.