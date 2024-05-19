Ahmet Çakar derbideki rezilliği açıkladı

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki dev mücadelede Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı maçta, Alekander Djiku kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Derbide Fenerbahçe ve Galatasaray mücadelesi gergin başladı.

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

Djiku, ilk sarı kartını da maçın 12. dakikasında Torreira'ya karşı gerçekleştirdiği bir başka müdahale sebebiyle almıştı.

AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ YORUM

Kırmızı kartı değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar adeta isyan etti.

Çakar, "Rezil bir hakem yönetimi! Djiku’nun hareketinde bırakın sarı kart görmesini faul yok! Böylesine acemi bir hakem maçı daha 22. dakikada bitirdi!” ifadelerini kullandı.