Son dakika... Ayhan Bora Kaplan'ı yakalayan polis müdürleri tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında 2 emniyet müdürü ve 1 komiserin yer aldığı 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın 'firari' gizli tanığı Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişlerdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, gözaltındaki 7 şüpheli şahsın, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinden sonra Türk Ceza Kanunu'nun 277/1, 258/1, 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, yardımcısı Şevket Demircan ve Organize Şube'de görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirmişti.

Dava kapsamında, Kaplan'ın sağ kolu olduğu belirtilen gizli tanık Serdar Sertçelik’in açıklamaları sonrası soruşturma başlatılmış, elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçan Sertçelik, YouTube'da yayınladığı iddialarında, kendisinin ifadesinde geçirilmek istenilen isimleri tek tek sıralamıştı.

Sertçelik’in saydığı isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu'nun olduğunu iddia etmişti.

Sertçelik'in flaş açıklamaları üzerine başlatılan soruşturmada, Ankara Emniyeti'nde açığa alınan ve evlerinde arama yapılan emniyet görevlilerinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulunmuştu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialara ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildiği ve bu kararın icra edildiği belirtilerek, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edilmişti.