Galatasaray taraftarı çıldırdı. Yönetimin mesajını uzun süre protesto etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray taraftarı çıldırdı. Yönetimin mesajını uzun süre protesto etti
Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da taraftarlar susmuyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarının sonuna gelirken taraftarların 0-0'lık beraberliği bulunuyor.

Kıran kırana geçen maçta Galatasaray en az bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu sebeple oldukça gergin geçen maçta taraftarlar sık sık Fenerbahçeli oyunculara çirkin tezahüratta bulunuyor.

Tribünlerden edilen küfürler nedeniyle statta bir anons yayınlayan Galatasaray yönetimi küfür edilmemesini istedi.

Ancak anons ile daha da sinirlenen taraftarlar bu sefer kararı uzun süre ıslıkladı.

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