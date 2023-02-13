Uyuz tedavisi nasıl olmalıdır? Evde uyuz nasıl geçer? 

CNN Türk’te yer alan habere göre; Sirke uyuzla mücadelede en etkili yöntem olarak biliniyor. Uyuza neden olan bu akar türleri de yaklaşık 2 ay boyunca ciltte bulunabilirler. Çeşitli belirtiler ile ortaya çıkan uyuz hastalığının tedavisinde de çoğunlukla sirke kullanılmaktadır.

EVDE UYUZ NASIL GEÇER?

Hızlı bir şekilde bulaşma özelliği bulunan uyuz ciddi bir sağlık problemidir. Özellikle toplu alanlarda çok çabuk bulaşan uyuz aile bireylerine de hızlı bir şekilde bulaşabilir. Özellikle havlu ve tarak gibi kişisel ürünlerden uyuz kısa bir sürede bulaşabilir. Bunun yanı sıra kıyafetler, su içilen bardak ve ya cinsel temas yolu ile uyuz bulaşabilir. O nedenle evde yaşayan aile bireylerinin temizliğe çok dikkat etmeleri gerekir. Bunun yanı sıra uyuzun tedavisinde mutlaka sirke kullanılmalıdır. Özellikle de beyaz sirke kullanımı uyuzu geçiren en önemli faktörlerden birisidir. Asidik yapısı olan sirke sayesinde uyuz da hızlı bir şekilde geçecektir.

UYUZ TEDAVİSİNDE SİRKE KULLANIMI NASIL OLUR?

Kaşıntı ve döküntü şeklinde kendini gösteren uyuz hastalığı bulaşıcıdır. Bu nedenle aynı evde yaşayan kişiler de bu hastalığa yakalanmadan gerekli önlemler alınmalıdır. Uyuz tedavisinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de sirkedir. Sirke kullanılarak uyuz tedavi edilebilir. Her derde deva olan sirke pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Özellikle uyuz tedavisi de sirke ile desteklenebilir. Beyaz sirke uyuz tedavisinde oldukça etkilidir.

Antiseptik bir özelliğe sahip olan sirke antiflamatuar özelliklere de sahiptir. Sirkenin asidik yapısı olduğu için cildin ph değeri değişir. Bu değişim de ciltteki uyuz parazitlerini öldürmektedir. Uyuz tedavisinde sirke pamuğa döküldükten sonra vücuda iyice uygulanır. Sirke pamuk yardımı ile cilde uygulanır. Ayrıca bu sirke yaklaşık 5 dakika cilt yüzeyinde de bekletilir. İşlemin sonunda ise cilt ılık su ile yıkanmalıdır. Beyaz sirkenin bulunmadığı durumlarda elma sirkesi de kullanılabilir.

UYUZ TEDAVİSİ NASIL OLMALIDIR?

Günümüzde en çok görülen cilt hastalıklarından birisi olan uyuzun tedavisinde bazı noktalara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle de ciltte küçük akarların neden olduğu uyuz bulaşıcı bir hastalık olduğu için çok dikkat edilmelidir. Ciltte döküntüler ile ortaya çıkan uyuzun tedavisinde doğal yöntemler kullanılabilir.

Uyuz hastalığının belirtileri görüldüğü anda mutlaka uzman bir hekime görünmek gerekir. Hemen ardından ise tedavi süreci başlar. Uyuz tedavisinde genellikle krem ile çeşitli losyonlar kullanılır. Bunun yanı sıra vücut kremi de uygulanabilir. Uyuz tedavisi yaklaşık 2 hafta ile 6 hafta arasında sürmektedir. Ayrıca beyaz sirke, zerdeçal ve çay ağacı yağı gibi ürünler ide de uyuz tedavisi devam ettiriliyor.