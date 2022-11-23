Canan Karatay Hoca uyuz ilacı tarifi verdi

Türkiye’de beslenme, kalp, kolesterol gibi konularının dışında yaptığı açıklamalarla gündem yaratan ve milyonların sevdiği bir hekime dönüşen Prof. Canan Karatay yine bir gündem yarattı. Karatay Hoca bu kez okulların açılmasıyla birlikte salgına dönüşen uyuz rahatsızlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Prof. Karatay, uyuzun ülkede ciddi anlamda arttığına vurgu yaptı ve uyuzu yok eden doğal yöntemlerle ilgili çarpıcı bir öneride bulundu şunları söyledi:

“ Uyuz vakaları tedirginlik yaratmaya başladı. Uyuz özellikle okullu çocuklarda daha sık görülüyor ve hemen artıyor hemen bulaşıyor.”

Anne babalara çocuklarının uyuz olmaması için uyarıda bulunan Karatay

“Mikroplar, bakteriler, parazitler alkali ortamlarda yaşayamazlar.” Dedi ve şu tarifiin uygulanmasını tavsiye etti:

“Vücudumuzu alkali suyla yıkamamız gerekiyor. Bir bardak suya bir tatlı kaşık sodyum bikarbonat katacaksınız. O suyla kaşınan bölgelerinizi bolca yıkayacaksınız. Ya da sirkeyle kaşınan yerleri ovacaksınız. Sirke çok güçlü bir parazit yok edicidir.”