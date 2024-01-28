Eve gelip annesinin gören şahıs gözlerine inanamadı

Kaynak: İHA
Eve gelip annesinin gören şahıs gözlerine inanamadı
İzmit ilçesinde bir şahıs, evine geldiğinde gördüklerine inanamadı. Balkon camının kırık annesinin başından yaralı olduğunu gören şahıs ambulans ekiplerine haber verdi. Annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Terzibayırı Mahallesi Salih Argun Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 45 yaşındaki Hanife S., ikamet ettiği evde oğlu tarafından, tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Eve gelen şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yerinde yapılan Hanife S., ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hanife S.'yi kanlar içinde bulan oğlu ise ifadesine ifade vermek üzerer karakola götürüldü. Öte yandan, yapılan incelemelerde evde balkon camının da kırık olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri Salih Argun sokakta ve olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken meydana gelen olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğu ekiplerin çalışmaları sonrasında netlik kazanacak.

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