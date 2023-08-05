Eve giren boz yılanı itfaiye çıkardı

Alınan bilgiye göre, Çayırekinliği Mahallesi Etebek Sokak'taki bir eve yılan girdiğini fark eden evdekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki bir eve giren boz yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çayırekinliği Mahallesi Etebek Sokak'taki bir eve yılan girdiğini fark eden evdekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak doğaya bıraktı.