Eve giren hırsızlar itfaiye merdiveni ile indirildi

Kaynak: İHA
Eve giren hırsızlar itfaiye merdiveni ile indirildi

İstanbul Bahçelievler’de polis ekipleri bir eve giren hırsızları yakaladı. Evin camını kırarak giren hırsızlar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi.

Edinilen bilgiye göre şahıslar birkaç gündür sokağa gelip keşif yaptılar. Ardından N.U. isimli hırsız sabah saatlerinde binanın arka tarafına geldi. Alt komşunun demirlerinden 1’inci kata tırmanan hırsız, camı kırarak Ali Rıza Yıldız’ın evine girdi. Cam sesini duyup aşağı inen bina sakinleri hırsızı görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye yardımı ile eve giren polisler hırsızı kıskıvrak yakalayıp itfaiye merdiveniyle aşağı indirdi. Tedirgin olan bina sakinleri ise şikayetçi oldu.

Hırsızı görüp polisi arayan bina sakini Alpay Çoban, “İki günden beri keşif yapıyorlar. Binaya gireceklerini fark ettim. Binanın arka tarafından komşunun demirlerinden çıktılar. Cam sesine aşağı indim. İçeride hırsızı gördüm. Polis ekiplerine haber verdik. Şikayetçi olacağız. Ev sahibi Almanya’da akşam saatlerinde gelecek. Tek kişi girmişti içeri ama 2-3 günden beri burada keşif yapıyorlar. İstanbul’un göbeğinde gündüz vakti yakalandılar” dedi.

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