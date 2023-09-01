Eve yemek siparişi verir gibi uyuşturucu siparişi veriyorlar. Gençleri zehirlemek için sosyal medyayı kullanıyorlar

Uyuşturtucu satıcılarının gençleri zehirlemek için sosyal medyayı kullandığı ortaya çıktı. Telegram’da grup açan satıcılar evlere bile servis yapıyor. Uyuşturucu satışının eve yemek siparişi verir gibi yapılması uyuşturucu sorununun geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Eve yemek siparişi verir gibi uyuşturucu siparişi veriyorlar. Gençleri zehirlemek için sosyal medyayı kullanıyorlar

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2023 uyuşturucu raporunda da benzer bir tablo var. Geçen yıl ele geçirilen metamfetamin miktarında bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat artış gerçekleşti.

Uyuşturucu maddeye bağlı ölümlerde de meth, açık ara farklı ilk sırada. Doğrudan madde bağlantılı ölümlerin yüzde 56’sında methe, yüzde 27’sinde eroine, yüzde 18’inde ekstaziye rastlandı. Uyuşturucuya ve metamfetamine erişim ise hiç olmadığı kadar kolay. Bu rakamları artıran etken de bu.

TELEGRAM’DA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPIYORLAR

Halk TV’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, Grupların her gün biri kapanıp diğer açılıyor. “Amca” denilen madde metamfetamin. “Line” adıyla kokain, “Mari” adıyla esrar da satılıyor. “Online” demekse satışa hazır anlamına geliyor.

En önemli konu güvenlik. Öyle bir profesyonel görüntü ve rahatlık var ki, bazı gruplarda grup yöneticisi onaylı satıcılar var. İnsanlar sadece yönetici tarafından onaylı bu satıcılardan uyuşturucu alıyor.

Birçok Telegram grubunda görselleri kaydetmek, ekran görüntüsü almak da yasak.

50-100 lira karşılığında numarası ve T.C. kimlik numarası öğrenilen kişinin polis olup olmadığını, ne iş yaptığını paylaşan anonim hesaplar dahi var. Bu verilere nasıl ve nereden ulaştıkları ise bilinmiyor.

EVE TESLİMAT BİLE VAR

Grupta yazan uyuşturucu satıcılarıyla özelden konuşuyorsunuz. Fiyatta anlaşırsanız evinize kadar kurye gibi gelip kapıdan teslimat bile yapılıyor.

Çoğu satıcı ise metrobüs durakları, meydanlar gibi açık yerleri tercih ediyor, mobil şekilde çalışıyor. 500 liraya esrara, 1-2 bin liraya kokaine, 300-400 liraya methe ulaşabiliyorsunuz.

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