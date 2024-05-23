Eve yıldırım düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eve yıldırım düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak yağış sırasında 5 katlı binanın 3. katındaki daireye yıldırım düştü. Olay sırasında şans eseri kimsenin evde bulunmadığı öğrenildi.

Öğleden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu Kocaeli'de, Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3. Katında yer alan daireye yıldırım düştü.

aw211206-01.jpgKenan K'ya ait evde yıldırımın isabet etmesinin ardından, evden dumanlar yükseldi. Olayı tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

aw211206-02.jpgOlay yerine gelen itfaiye ekipleri evde duman tahliyesi işlemi gerçekleştirdi.

aw211206-03.jpgEv ve eşyalar zarar görürken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

aw211206-05.jpg

aw211206-07.jpg

Son Haberler
Beşiktaş taraftarı birlik oldu. Ahmet Nur Çebi kahroldu Spor
Beşiktaş taraftarı birlik oldu. Ahmet Nur Çebi kahroldu
Aziz Yıldırım Ali Koç'un toplantısı biter bitmez açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Ali Koç'un toplantısı biter bitmez açıkladı
1 tutamı bile basuru yok ediyor! Meğer hazineyi yıllarca çöpe atarak hata yapmışız Keşfet
1 tutamı bile basuru yok ediyor! Meğer hazineyi yıllarca çöpe atarak hata yapmışız
Bu pazar seçim olsa hangi parti birinci çıkıyor? Anket sonuçları geldi Gündem
Bu pazar seçim olsa hangi parti birinci çıkıyor? Anket sonuçları geldi
Ali Koç'tan Konya Galatasaray maçı için flaş açıklama: 'UEFA ve FIFA'yı göreve çağırdık' Spor
Ali Koç'tan Konya Galatasaray maçı için flaş açıklama: 'UEFA ve FIFA'yı göreve çağırdık'
Anne ördek ve 10 yavrusu Kars Çayı'na bırakıldı Video
Anne ördek ve 10 yavrusu Kars Çayı'na bırakıldı
Rıdvan Dilmen hiçbir şey yapmadan Galatasaray'ı karıştırdı Spor
Rıdvan Dilmen hiçbir şey yapmadan Galatasaray'ı karıştırdı