Eve yıldırım düştü

Öğleden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu Kocaeli'de, Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3. Katında yer alan daireye yıldırım düştü.
Kenan K'ya ait evde yıldırımın isabet etmesinin ardından, evden dumanlar yükseldi. Olayı tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde duman tahliyesi işlemi gerçekleştirdi.
Ev ve eşyalar zarar görürken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.