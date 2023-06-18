Evin deposunu alkol imalathanesine çevirdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahte alkol üretimi yapılan evde litrelerce alkol ele geçirildi.

Evin deposunu alkol imalathanesine çevirdi

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda A.K. isimli şahsın ikametgâhında bulunan depoda kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaştı.

17 Haziran günü saat 22.00 sıralarında söz konusu ev ve evin deposunda yapılan aramada sahte 50 litre viski, 20 litre rakı, 20 litre votka, 200 litre şarap, 10 litre etil alkol, 15 adet plastik malt tüpü, yarım kilo anason tohumu, 3 kilogram karbon, 2 adet damıtma bidonu ve farklı markalara ait boş alkol şişesi, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet 7,65 mm çapında fişek ve 68 adet 8 mm çapında kurusıkı fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.

İHA

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