Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyenin ölümünde 1 tutuklama

Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de yaşandı. Bahçedeki kanepede hareketsiz halde bulunan Açıkgöz'ü fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Açıkgöz, bilinci açık bir şekilde saldırıya uğradığını ve parmağındaki yüzüklerin zorla alındığını ifade etti. Ancak hastaneye kaldırılan Açıkgöz, hayatını kaybetti. Cenazesi, bugün defnedildi.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Uşak'ta olduğunu tespit ederek Uşak Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. T.K., M.D., Y.A. ve C.Y. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.