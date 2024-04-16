Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyenin ölümünde 1 tutuklama

Kaynak: DHA
Evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyenin ölümünde 1 tutuklama
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde evinin bahçesinde dövülüp çarşafla boğulma girişimine maruz kalan müzisyen Hasan Açıkgöz'ün (51) ölümüne ilişkin, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de yaşandı. Bahçedeki kanepede hareketsiz halde bulunan Açıkgöz'ü fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Açıkgöz, bilinci açık bir şekilde saldırıya uğradığını ve parmağındaki yüzüklerin zorla alındığını ifade etti. Ancak hastaneye kaldırılan Açıkgöz, hayatını kaybetti. Cenazesi, bugün defnedildi.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Uşak'ta olduğunu tespit ederek Uşak Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. T.K., M.D., Y.A. ve C.Y. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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