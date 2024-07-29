Evinde kenevir ekerken yakalandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kenevir ekimi yapan bir zanlı tutuklandı. Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Kurtalan ilçesi Akdem köyü Akdoğan mezrasında bulunan şüpheli S.A.'nın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Arama sonucunda 20 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 500 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 220 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.