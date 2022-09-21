21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evine gelen gurbetçiye hırsız şoku: Suçüstü yakalandılar

Evine gelen gurbetçiye hırsız şoku: Suçüstü yakalandılar

Bursa'da çalıştığı Almanya'dan tatil için memleketine gelen gurbetçi, evinde 20 gün boyunca kalan hırsızlarla karşılaştı. Kaçmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:17
Takip Et

Evine gelen gurbetçiye hırsız şoku: 20 gün boyunca kalıp evi talan etmişler

Evine gelen gurbetçiye hırsız şoku: Suçüstü yakalandılar
+
Aa
-

Bursa'da Almanya'dan İnegöl ilçesindeki evine gelen gurbetçi, evinde 2 hırsız ile karşılaştı. 20 gün boyunca kaldıkları evi talan eden hırsızlar, komşuların da desteğiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Çiftçi çalıştığı Almanya'dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, evin darmadağın edildiğini gördü. Komşularıyla beraber evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 2 hırsızlık şüphelisini gördü. Kaçmaya çalışan şüpheliler Sinan P. (25) ve Sabriye S.'yi (26) yakalayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından zanlılar gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şüpheliler uzun süredir evde konakladığı ve teknolojik aletleri çaldıkları ortaya çıktı.

Olayı anlatan Çiftçi'nin komşusu Ahmet Kaya, "Almanya'dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik. Hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar, 'Evi yabancı uyruklu bir vatandaştan kiraladık' diye bizi kandırmaya çalıştılar. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek yemişler. Yakaladık polise teslim ettik" dedi.

Ev sahibinin yakını Feridun Furuncu ise, "Çeşmeleri götürmüşler, kapı kollarını sökmüşler. Çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotları, süpürgeleri götürmüşler" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
1
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
2
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
3
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
5
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
6
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
7
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.