Evine girerken silahlı saldırıda öldü! Cezaevinden yeni çıkmıştı...

Kaynak: DHA
Evine girerken silahlı saldırıda öldü! Cezaevinden yeni çıkmıştı...
İzmir’in Buca ilçesinde, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen (34), evine gireceği sırada uğradığı silahlı saldırıda sırtından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Şirinkapı Mahallesi 1058/21 sokakta saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, bir süre önce cezaevinden çıkan Gülen’e silahlı saldırı düzenledi. Tabancayla açılan ateş sonucu sırtından vurulan Gülen, kanlar içinde yere yığıldı.

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Silah seslerini duyan Gülen’in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gülen’i ambulansa alarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Gülen kurtarılamadı. Gülen’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye alarak Gülen’e pusu kurarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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